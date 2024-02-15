Гетманцев про видатки на мобілізацію: «Величезні гроші. Де їх узяти — питання» Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Гетманцев про видатки на мобілізацію: «Величезні гроші. Де їх узяти — питання»

Голова фінкомітету Ради, нардеп від «Слуги Народу» Данило Гетманцев заявив, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію доведеться переглядати держбюджет.

Про це він сказав у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна

На початку лютого голова бюджетного комітету Роксолана Підласа припустила , що для мобілізації до 500 тис. бійців знадобляться 720 млрд грн.

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Коментуючи цю заяву, Гетманцев сказав, що це орієнтовні видатки на проведення мобілізації.

«Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроєкт ще на розгляді, і ви бачили, що у Верховного Головнокомандувача є публічно озвучені запитання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які безумовно будуть уточнюватись новим керівництвом ЗСУ. Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього й у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з „бойовими нарахуваннями“ у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини, чи нові частини, які формуватимуться як резерв?» — висловився нардеп.

Водночас він визнав, що це дуже великі гроші.

«Так, це величезні гроші. І де їх узяти — це велике питання… Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки й пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету», — сказав Гетманцев.

«Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але з іншого боку, коли йдеться про фінансування армії, а отже, про забезпечення найголовнішої цінності - безпеки життя, — хороших і популярних рішень в уряду не залишається. Є тільки складні», — додав він.

Довідка Finance.ua:

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта;

повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів;

Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

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