Мобілізація має охоплювати насамперед тіньову частину економіки, — експерт Вчора 19:15 — Казна та Політика

Мобілізація має бути оптимізована таким чином, щоб охоплювати не тільки «білі» сегменти української економіки, але й насамперед тіньову частину, адже саме там зосереджені робітники, які отримують зарплатню в конвертах і не платять податки.

Про це повідомляє керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

«Давайте поміркуємо так. Силам оборони потрібні додаткові люди, і зараз іде робота над тим, щоби змінити саму систему і оптимізувати систему мобілізації. Але, якщо буде вирішена проблема тих декількох мільйонів людей, які зараз незрозуміло де, це дасть можливість певним чином по-новому подивитися на бронювання на підприємствах. Бо ці декілька мільйонів зайняті у тіньовій економіці», — пояснив Головко.

За його словами, люди, які працюють у «тіні», платять мінімальні податки, а іноді і взагалі обходяться без жодних відрахувань. А отже, їх мобілізація не призведе до зменшення податків до бюджетну та кризи.

«Якщо „тіньова“ ніша буде охоплена, не потрібно буде забирати людину з підприємства, яке приносить податки, експортні кошти, мита і т.д. та дає державі гроші на утримання Сил оборони. Тому якщо будуть фокусуватися лише на підприємствах, бронювати чи не бронювати, але не дивитися в інші суспільні сфери, то ми не вирішимо це питання з мобілізацією», — зауважив Головко.

Він наголосив: коли мобілізаційні заходи охоплять «невизначений» сегмент української економіки, не буде такого тиску на підприємства.

«Президент казав, що одного військового 5−6 осіб годують та утримують своїми податками. І ми бачимо цих 5−6 осіб, які утримують військовослужбовця, бо вони ходять щодня на роботу в білий відкритий бізнес. Але ми не бачимо ще 4 осіб, які і не платять податки, і не воюють. І, мені здається, сюди треба дивитися», — резюмував експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.