Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі (інфографіка) — Finance.ua

Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

У законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

У законопроєкті визначаються прозорі правила мобілізаційного процесу.

Грошове забезпечення

Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода — від 30 до 100 тисяч гривень.

Термін служби

Тепер законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. А добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв’язання особистих питань і підготовки до мобілізації.

Відспустка

Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, згідно із законопроєктом, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення.

Дані в ТЦК

Особі не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані, це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Люди можуть переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Але після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Навченість

Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2−3 місяці, людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

Законопроєкт пропонує скасувати строкову службу, а замість неї запровадити базову військову підготовку. Так, людина віком 18−24 років самостійно обирає, коли пройти військовий вишкіл, який триватиме щонайбільше 5 місяців. Водночас за людиною зберігатиметься її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.

Також у відомстві зазначили, що облік роблять «для всіх» та виключають право на відстрочку від призову у державних службах.

Облік жінок

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, і які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

«Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку», — вказано в проекті закону.

В новому проекті закону зазначається, що у мирний час — коли не діє режим воєнного стану — жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві «тільки в добровільному порядку (за контрактом)».

Також документі вказується, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в затвердженому Міноборони переліку, та які «придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням».

Хто не підлягає мобілізації

Протягом 2 років призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби. Але вони можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Мобілізації не підлягають громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Але вони також можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Відстрочку у 6 місяців отримають громадяни, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, також не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Ті, хто здобує рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни, докторанти, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

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