Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію — Finance.ua

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію, Фото: Залізний нардеп

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект в першому читанні проголосували:

178 нардепів із фракції «Слуга народу»;

3 — з фракції «Голос»;

18 — група «Довіра»;

17 — із групи «Платформа за життя та мир»;

12 — група «Відновлення України»;

7 — група «За майбутнє»;

8 — позафракційні народні депутати.

Не голосували в повному складі фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Железняк зазначив, що законопроект прийнято без пропозицій Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

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«Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — зазначає він.

Що передбачає новий законопроєкт

проєкт закону регламентує, що військовозобов'язані впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, в електронному кабінеті або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою;

нова версія урядового законопроєкту про мобілізацію передбачає скасування строкової служби та зниження призовного віку до 25 років;

передбачено розсилання повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного;

законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. А добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв’язання особистих питань і підготовки до мобілізації;

щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, згідно із законопроєктом, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення;

за неявку особи до ТЦК військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила , що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

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