Бізнес просить ВРУ переглянути нове мобілізаційне законодавство — ЄБА Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Бізнес просить ВРУ переглянути нове мобілізаційне законодавство — ЄБА

30 січня цього року у ВРУ було повторно внесено Урядовий проєкт Закону № 10 449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації. Бізнес проаналізував його, і чимало норм викликають питання.

Про це пише Європейська бізнес Асоціація (ЄБА).

Як йдеться в повідомленні, документ, фактично, є копією законопроєкту № 10 378, щодо якого бізнес уже висловлював своє занепокоєння, зокрема тому, що він містив ознаки порушення Конституції України та міг мати негативні наслідки для економіки.

Україні потрібен працюючий бізнес, потрібні нові інвестиції. Україні потрібна працююча економіка.

За даними Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, тільки за листопад і тільки великий бізнес сплатив майже 27 млрд грн до держбюджету.

Водночас, особливо сенситивним для цих двох напрямків наразі стало питання людського ресурсу.

Що пропонують

Бізнес переконаний, наразі ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм, збалансованих, які можна виконати та які не будуть паралізувати роботу частини країни.

На переконання Європейської Бізнес Асоціації вище згаданий законопроєкт не можна приймати, а потрібно ще раз свідомо підійти до його доопрацювання.

«Великим питанням та пересторогою є опція їх вручення дистанційно. Іншим питання є накладення обмежень у судовому порядку. Так, по-перше, судова система і так є вкрай перезавантаженою, і якщо додати в суди розгляд і цих справ, то питання швидкості прийняття судових рішень можуть стати ще більш серйозними. По-друге, наразі країна потребує великої роботи в контексті налагодження роботи з верховенством права — тож важливо аби і в таких справах верховенство права мало місце, тощо» — йдеться в повідомленні ЄБА.

Асоціація підготувала ряд пропозицій та коментарів до законопроєкту.

Кордон

Правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України. Співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних згідно Закону України.

Це призводить до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень.

Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів/тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитись до ТЦК для оновлення інформації і, з досвіду, про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують, не дочекавшись рішення про продовження броні. Тож така ситуація на кордонах призводить до того, що, з одного боку, ускладнилась логістика (і так в непростий час), з іншого боку, у працівників виникає чимало питань та, часом, паніка — навіть, як вже було зазначено, серед працівників, уповноважених перетинати кордон.

Бронювання працівників

За інформацією компаній-членів Асоціації, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно. При цьому, економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії.

Задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України.

Європейська Бізнес Асоціація звертається до голів усіх профільних Комітетів Верховної Ради України, Першого віце-прем'єр-міністра України — Міністра економіки України Юлії Свириденко із закликом врахувати коментарі та перестороги бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства. Зокрема, не приймати законопроєкт № 10 449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань.

Довідка Finance.ua:

українцям хочуть надсилати повістки через електронний кабінет. Український уряд представив Верховній Раді останній законопроєкт, пов’язаний із мобілізацією. Впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізаційних заходів військовозобов'язані повинні актуалізувати свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК;

також призовник має право попередити про неприбуття до ТЦК та СП протягом трьох днів, однак лише за поважних причин, зокрема подій стихійного характеру, хвороби, дій росії чи смерті близького родича.

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