У КМДА повідомили, коли мобілізовані кияни отримають по 30 тис. грн — Finance.ua

У КМДА повідомили, коли мобілізовані кияни отримають по 30 тис. грн Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

У КМДА повідомили, коли мобілізовані кияни отримають по 30 тис. грн

Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

У грудні 2023 року у столиці запровадили програму «Захисник Києва», відповідно до якої мобілізовані кияни повинні були отримати одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень. Однак гроші досі не були виплачені.

Виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.

Зараз у Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомили, що місто доопрацювало з ТЦК механізм виплати матеріальної допомоги.

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Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично — без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки «Картка киянина» отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок.

Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих.

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Мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) чи ID-картки;

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу.

Крім того, Київ розширив перелік отримувачів, додавши осіб, які підписали контракт. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044−290−44−37; 044−290−42−01.

Інфографіка: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, цьогоріч на фінансування сектору безпеки й оборони спрямували 1,69 трлн грн — це практично всі доходи країни, закладені в бюджет на 2024 рік. На виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачені 751,3 млрд грн. Відповідно до даних Міністерства фінансів, 14,3 млрд грн закладені на підтримку ветеранів:

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