Железняк заявив, що держава не має коштів на забезпечення 500 тисяч мобілізованих — Finance.ua

Железняк заявив, що держава не має коштів на забезпечення 500 тисяч мобілізованих Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Железняк заявив, що держава не має коштів на забезпечення 500 тисяч мобілізованих

Народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Железняк заявив, що в українському бюджеті немає грошей на забезпечення пів мільйона мобілізованих. За словами нардепа, така сума повинна складати 580 мільярдів гривень.

Про це політик заявив в інтерв'ю « Українській правді ».

Нардеп сказав, що у законопроєкті про мобілізацію не вказано цифру у пів мільйона осіб, та в будь-якому разі в Україні немає таких великих грошей.

«Чи є гроші на мобілізацію додатково 500 тисяч людей тут і зараз в армію? Ні», — заявив він

Як зазначив урядовець, у поточному році військовий бюджет становив 1,9 трильйона гривень, тоді як сума на наступний рік складає 1,6 трильйона.

«Мінус 300 мільярдів, які ми будемо шукати. Уже така математика підводить нас до висновку, що грошей уже не вистачає на поточну чисельність і потреби армії», — пояснив він.

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Железняк додає, що на забезпечення пів мільйонного війська необхідно приблизно 580 мільярдів гривень. Ці гроші ляжуть на ту частину бюджету України, яка формується з внутрішніх доходів.

«Таких грошей ми, на жаль, знайти не зможемо. Ми забезпечуємо армію за свої гроші внутрішніх доходів — податки, митниця, трохи приватизація і кількасот мільйонів доларів від Норвегії. Усі інші міжнародні партнери не фінансують військові витрати», — каже Железняк.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію;

Україна щодня виділяє на сектор безпеки та оборони по 5 мільярдів гривень. Із можливостями держави у цій сфері не зможе зрівнятися жодна волонтерська чи громадська організація;



директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.



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