Залужний пояснив необхідність мобілізації 500 тисяч українців — Finance.ua

Залужний пояснив необхідність мобілізації 500 тисяч українців Сьогодні 16:13

Необхідність мобілізації військових виникла через необхідність поповнення Збройних сил України. Водночас точна цифра є військовою таємницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час телемарафону.

«Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру формували відповідно і на наступний рік. Вона звісно враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших військових втрат, які ми можемо понести протягом наступного року», — сказав він.

Залужний сказав, що «озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників» він не може оскільки «це являється військовою таємницею».

Він повідомив, що «військове командування не робило жодного запиту, не робило на якісь там цифри і таке інше».

Як зазначив Залужний, військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. «Відповідно формує свої запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І якимось там окремим форматам, окремим якимось там заходам на безпосередньо Кабінет міністрів чи Верховну раду ми такого не здійснюємо», — сказав він.

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