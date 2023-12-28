Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика — Finance.ua
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Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика

Особисті фінанси
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Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика
Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика, Фото: radiosvoboda.org
79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали, що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську.
Про це вони розповіли в опитуванні Dou.
Інфографіка: Dou
Інфографіка: Dou
Компанії також підтримують мобілізованих співробітників фінансово. 19% фахівців продовжують отримувати 100% заробітної плати, а 27% — частину. Ще 27% відзначили, що компанія раніше робила виплати, але перестала.
Інфографіка: Dou
Інфографіка: Dou
Більшість мобілізованих айтівців зараз не мають можливості працювати в ІТ (понад 90% тих, за ким компанія зберігає робоче місце), проте декому це вдається. Найчастіше це part-time робота в ІТ (її мають 9% мобілізованих). Ще 9% беруть участь у волонтерських ІТ-ініціативах для ЗСУ. Фултайм працювати вдається лише 1%.
Інфографіка: Dou
Інфографіка: Dou

Довідка Finance.ua:

  • на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%;
  • проаналізувавши ІТ-ринок, Королівський інститут інформаційних технологій (BCS) виявив, що жінкам потрібно майже триста років, щоби досягти рівного співвідношення з чоловіками за кількістю у сфері інформаційних технологій;
  • кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.
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За матеріалами:
Dou
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