Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим — аналітика, Фото: radiosvoboda.org

79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали, що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську.

Про це вони розповіли в опитуванні Dou.

Інфографіка: Dou

Компанії також підтримують мобілізованих співробітників фінансово. 19% фахівців продовжують отримувати 100% заробітної плати, а 27% — частину. Ще 27% відзначили, що компанія раніше робила виплати, але перестала.

Інфографіка: Dou

Більшість мобілізованих айтівців зараз не мають можливості працювати в ІТ (понад 90% тих, за ким компанія зберігає робоче місце), проте декому це вдається. Найчастіше це part-time робота в ІТ (її мають 9% мобілізованих). Ще 9% беруть участь у волонтерських ІТ-ініціативах для ЗСУ. Фултайм працювати вдається лише 1%.

Інфографіка: Dou

Довідка Finance.ua:

на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%;

проаналізувавши ІТ-ринок, Королівський інститут інформаційних технологій (BCS) виявив, що жінкам потрібно майже триста років, щоби досягти рівного співвідношення з чоловіками за кількістю у сфері інформаційних технологій;



кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.

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