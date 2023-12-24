Щоб кількість жінок і чоловіків в ІТ зрівнялась, потрібно майже три століття — дослідження Сьогодні 16:31 — Особисті фінанси

Щоб кількість жінок і чоловіків в ІТ зрівнялась, потрібно майже три століття — дослідження, Фото: freepik.com

Проаналізувавши ІТ-ринок, Королівський інститут інформаційних технологій (BCS) виявив, що жінкам потрібно майже триста років, щоби досягти рівного співвідношення з чоловіками за кількістю у сфері інформаційних технологій.

Торік у Великій Британії було 380 000 ІТ-спеціалісток — це 20% від загальної кількості айтівців на той час, повідомляє BCS.

В Україні, за даними DOU, за рік кількість жінок в ІТ збільшилась із 23% до 26%. Станом на червень 2023 року в українському ІТ було близько 240 500 чоловіків і 71 800 жінок. Загалом за останні 10 років частка жінок в українському IT зросла в три рази.

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Як зазначає BCS, за останні п’ять років спостерігається стабільне зростання кількості жінок в ІТ, хоча цифри незначні. І якщо цей прогрес продовжуватиметься такими ж темпами, які були зафіксовані з 2019, знадобиться приблизно 283 роки, щоб представництво жінок в ІТ досягло паритету з чоловіками.

Нагадаємо, на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%.

Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру. Навіть початківці активно шукають нові місця для роботи: 17% інтернів і 39% джунів працювали у більш ніж одній компанії.

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