Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження — Finance.ua
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Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження

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Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження
Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження
Команда IT-рекрутингової агенції ITExpert провела дослідження про те, де хочуть та не хочуть працювати айтівці в Україні.
Про це пише Dev.ua.

Топ доменів: де хочуть працювати айтівці

Найбільш популярними тематиками проєктів виявилися:
  • GameDev — сфера розробки ігор.
  • MilitaryTech — напрямок розробки військових технологічних продуктів, створюють дрони, спеціальні ERP системи та інші продукти для потреб військових.
  • Ecommerce — розробка продуктів для електронної комерції, наприклад маркетплейсів.
  • Fintech (без банків) — сфера фінансових технологій, яка охоплює: електронні гроші та гаманці, брокерські онлайн-послуги, кредити та мікрокредити, інвестування, трейдинг, Forex та інші продукти.
  • Data Science — продукти у напрямку збирання, обробки та подання даних. Стосується розробок у Big Data, AR/VR, Computer Vision, NLP, Deep Learning, найчастіше охоплює і поняття Штучного інтелекту.
У топ-10 також увійшли: IoT, Healthcare, EdTech, Travels та Blockchain. А 4,8% айтівців не надають переваги жодному домену. 37,8% айтівців зараз працюють у домені, який відмітили як бажаний.
Цікаво, що для розробників та DevOps Engineer'ів топ-1 став MilitaryTech, для QA-фахівців — це Ecommerce, а для Team Lead/Tech Lead — Fintech. Найбільше у GameDev хочуть працювати фахівці з цієї ж сфери (23,7%), Ecommerce (13,2%) та B2B-продуктів (10,5%). Про MilitaryTech найчастіше мріють айтівці з Ecommerce (23,5%) та Fintech (8,8%). У Ecommerce хотіли б працювати фахівці з того ж домену (48,8%) та B2B-рішень (9,8%).
Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження

Де не погодяться працювати IT-фахівці

Найменш привабливими сферами розробки продуктів виявилися:
  1. Gambling (продукти у сфері азартних ігор),
  2. Adult (18+ контент),
  3. Blockchain (криптовалюти, NFT маркетплейси, Crypto-трейдинг загалом, De-fi тощо),
  4. Banking,
  5. GameDev.
До антитопу також увійшли FinTech, B2G (послуги для державних органів, муніципальні послуги тощо), Ecommerce, Logistics & Retail, Insurance. 12,3% фахівців зазначили, що не мають сфер, де б не хотіли працювати. 6,6% айтівців вже працевлаштовані у доменах, де б не хотіли продовжувати кар'єру.
Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження

Чи справді айтівці люблять лише продуктові компанії

Загалом рейтинг за типами компаній серед IT-кандидатів виглядає наступним чином:
  • продуктова — 57,9% респондентів,
  • аутсорс — 9,2% респондентів,
  • аутстаф — 4,8% респондентів,
  • стартап — 6,6% респондентів,
  • немає різниці — 21,5% респондентів.
Абсолютна більшість респондентів (75,7%), які працюють у продуктах, зазначають саме цей тип роботодавців як свій улюблений.
Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження
Найбільш популярні поточні домени/тематики проєктів серед айтівців: Ecommerce (17,5%), B2B solutions (14,5%) та Fintech (11,4%). Важливо зазначити: один фахівець міг обрати одразу кілька доменів, адже продукти можуть охоплювати одразу кілька сфер.
Більшість з респондентів працюють у продуктових компаніях (45,2%). Менше — у аутсорсах (27,6%) та аутстафі (11,4%). У стартапах працевлаштовані 9,6% фахівців. Інший тип компанії відмітили 6,1% айтівців.
Де хочуть працювати українські айтівці — дослідження
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За матеріалами:
dev.ua
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