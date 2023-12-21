Як довго українські айтівці працюють в одній компанії (інфографіка) — Finance.ua

Як довго українські айтівці працюють в одній компанії (інфографіка) Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Як довго українські айтівці працюють в одній компанії (інфографіка)

Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру.

Про це свідчать результати дослідження Dou.

Зазначається, що навіть початківці активно шукають нові місця для роботи: 17% інтернів і 39% джунів працювали у більш ніж одній компанії.

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Що досвідченіший фахівець, то більше компаній у його резюме: близько половини Senior+ встигли попрацювати в 3−4 компаніях, а близько чверті — у п’яти чи більше.

Інфографіка: Dou.

У середньому місце роботи змінюють раз на два-три роки, причому менш досвідчені фахівці роблять це частіше.

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76% фахівців рівня Middle працюють у нинішній компанії менше як три роки. Серед Senior'ів таких менше — 59%. Ще рідше змінюють компанії фахівці рівня Lead+: тільки 38% з них перейшли в нову компанію за останні три роки, а 24% працюють в нинішній компанії понад п’ять років. Загалом лише 31% айтівців з нинішньою компанією більше як три роки.

Інфографіка: Dou.

Довідка Finance.ua:

за даними Djinni, SQL, Data Engineer і Lead Generation — в топі серед категорій за рівнем попиту;

на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%.



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