На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду — Finance.ua

На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду Вчора 11:04 — Особисті фінанси

На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду

SQL, Data Engineer і Lead Generation — в топі серед категорій за рівнем попиту.

Про це повідомив в Telegram сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

У всіх трьох категоріях відносно мало кандидатів. Наприклад, лише 14 кандидатів в категорії SQL за 20 днів листопада відправляли відгуки на вакансії і 45 отримували пропозиції від рекрутерів.

Для порівняння: більше трьох тисяч manual QА відгукувались на вакансії, а рекрутери писали лише тисячі таких кандидатів.

Для всіх трьох категорій-лідерів кількість кандидатів, які отримували пропозиції, приблизно вдвічі більша ніж тих, хто відгукувався сам.

Графіка: Djinni

Найбільш драматичне падіння цього року у категорій C++: за рік індекс знизився з 3.3 до 0.79.

Довідка Finance.ua:

як свідчать результати опитування Dou.ua, 25% українських ІТ-спеціалістів звільняли протягом останнього року. 54% респондентів знаходять нову позицію протягом двох місяців і довше;

знайти роботу на вищу зарплату стає важче, ніж раніше. 56% айтівців, яким це вдалося протягом останнього року, стали отримувати вищу зарплату. Це менше, ніж пів року тому — тоді роботу з вищою зарплатою знайшли 65%;

ринок праці Євросоюзу вже найближчим часом потребуватиме близько 1,5 млн фахівців у галузях, пов’язаних із «зеленим переходом», та 11 млн працівників IT-сфери — їх залучатимуть з-поза меж ЄС.

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