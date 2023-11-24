На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду — Finance.ua
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На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду

Особисті фінанси
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На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду
На кого зараз найбільший попит в ІТ? Djinni назвав топ-категорії листопаду
SQL, Data Engineer і Lead Generation — в топі серед категорій за рівнем попиту.
Про це повідомив в Telegram сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
У всіх трьох категоріях відносно мало кандидатів. Наприклад, лише 14 кандидатів в категорії SQL за 20 днів листопада відправляли відгуки на вакансії і 45 отримували пропозиції від рекрутерів.
Для порівняння: більше трьох тисяч manual QА відгукувались на вакансії, а рекрутери писали лише тисячі таких кандидатів.
Для всіх трьох категорій-лідерів кількість кандидатів, які отримували пропозиції, приблизно вдвічі більша ніж тих, хто відгукувався сам.
Графіка: Djinni
Графіка: Djinni
Найбільш драматичне падіння цього року у категорій C++: за рік індекс знизився з 3.3 до 0.79.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать результати опитування Dou.ua, 25% українських ІТ-спеціалістів звільняли протягом останнього року. 54% респондентів знаходять нову позицію протягом двох місяців і довше;
  • знайти роботу на вищу зарплату стає важче, ніж раніше. 56% айтівців, яким це вдалося протягом останнього року, стали отримувати вищу зарплату. Це менше, ніж пів року тому — тоді роботу з вищою зарплатою знайшли 65%;
  • ринок праці Євросоюзу вже найближчим часом потребуватиме близько 1,5 млн фахівців у галузях, пов’язаних із «зеленим переходом», та 11 млн працівників IT-сфери — їх залучатимуть з-поза меж ЄС.
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