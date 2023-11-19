Знайти роботу в ІТ на вищу зарплату стає важче — дослідження
Знайти роботу на вищу зарплату стає важче, ніж раніше. 56% айтівців, яким це вдалося протягом останнього року, стали отримувати вищу зарплату. Це менше, ніж пів року тому — тоді роботу з вищою зарплатою знайшли 65%.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Різниця між пошуком в Україні та за кордоном помітна: серед тих, хто знайшов нову роботу в іншій країні, 71% отримали підвищення зарплати.
Найлегше зараз отримати підвищення зарплати фахівцям з досвідом в ІТ від одного до трьох років: 71% стали заробляти більше при переході на іншу роботу.
Фахівці з великим досвідом, навпаки, цього року частіше за інших погоджувалися на нижчі компенсації: близько 20% айтівців з досвідом більш як п’ять років при зміні роботи стали отримувати менше.
Майже половина QA, які змінили роботу цього року, отримують таку ж зарплату, як і раніше, або нижчу від попередньої. Трохи легше працевлаштуватися з вищою зарплатою зараз фахівцям з DevOps / SRE, Data Science / Data Engineering, аналітикам та дизайнерам — понад 60% з них стали отримувати більше, коли змінили компанію.
Зарплатні очікування тих, хто зараз шукає роботу, сильно залежать від тривалості процесу. 59% тих, хто шукає менше ніж місяць, очікують влаштуватися на вищу зарплату, і таких лише 36% серед тих, хто в пошуку понад три місяці.
Ті, хто шукає першу роботу в ІТ, як і раніше, найчастіше не мають чітких зарплатних очікувань: 34% готові працювати за будь-яку зарплату і лише 14% розраховують на підвищення доходів.
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