Ринок праці Євросоюзу потребуватиме 11 млн працівників IT-сфери, яких залучатимуть з-поза меж ЄС — Finance.ua

Ринок праці Євросоюзу потребуватиме 11 млн працівників IT-сфери, яких залучатимуть з-поза меж ЄС
Ринок праці Євросоюзу вже найближчим часом потребуватиме близько 1,5 млн фахівців у галузях, пов’язаних із «зеленим переходом», та 11 млн працівників IT-сфери — їх залучатимуть з-поза меж ЄС.
Про це заявив керівник групи з питань прозорості та визнання навичок і кваліфікацій Європейської комісії Кун Номден під час онлайн-виступу на IV Міжнародному форумі «Людський капітал: навички для майбутнього».
Він зазначив, що ринок праці в Європі стикається зі значними викликами, які пов’язані із впливом геополітичної ситуації, конкурентоспроможністю робочої сили, можливостями розвитку та інновацій, а також «зеленим переходом».
«Тобто, є потреба в нових навичках. Ми на рівні ЄС говоримо, що буде потрібно від 1 до 1,5 млн робочих місць саме із „зеленими“ навичками. Ми говоримо також про те, що розвиток IT-технологій потребує відповідних фахівців. Завтра в Європі бракуватиме 11 млн таких фахівців», — сказав Номден.
Населення європейських країн старішає, і це також змінює ситуацію на ринку праці, пояснив він.
«Це позначається на можливостях економічного розвитку Європи. Саме тому був ухвалений новий пакет рішень щодо підвищення мобільності, навичок, умінь і талантів. Єврокомісія ухвалила три нові ініціативи, зокрема, стосовно працівників третіх країн, певні нормативні положення щодо залучення і розвитку талантів. Також маємо пропозицію ЄК, яка має сприяти кращому залученню громадян неєвропейських країн, надаючи їм більше можливостей отримувати робочі місця. Думаю, що це буде можливістю і для громадян України», — зазначив представник Єврокомісії.
Водночас, зауважив він, оскільки йдеться про залучення людей з-поза меж ЄС, виникає питання визнання їхньої кваліфікації.
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«Звідси рекомендація Єврокомісії щодо покращення та вдосконалення процедури визнання кваліфікацій. Саме тому ми кажемо про необхідність подальшого розвитку Національної рамки кваліфікацій в Україні та її кращого узгодження з європейською», — акцентував Номден.
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