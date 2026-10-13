ЄС запустить єдині правила фінмоніторингу: що зміниться

З 10 липня 2027 року в Євросоюзі почнуть діяти єдині правила фінансового моніторингу, а вже у 2028 році європейський орган із протидії відмиванню коштів AMLA розпочне безпосередній нагляд за окремими фінансовими установами. Тим часом Україна готує законодавчі зміни для приєднання до SEPA — єдиної зони платежів у євро.

Про перехід ЄС до спільної системи фінмоніторингу розповіла голова AMLA Бруна Сеґо, повідомляє нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Реформа передбачає уніфікацію підходів до оцінювання ризиків, нагляду за фінансовими установами та повідомлення про підозрілі операції.

Як працюватимуть нові правила фінмоніторингу

Єдина система має запровадити спільні методи оцінювання ризиків і нагляду, а також стандартизовані формати повідомлень про підозрілі фінансові операції.

Серед основних викликів — відмінності в національних практиках фінансового моніторингу та якість даних, які надходять із 27 країн ЄС.

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Окрему увагу приділятимуть криптовалютному сектору. Його визначили одним зі стратегічних пріоритетів через складність установлення кінцевих власників, відстеження транзакцій і відмінності в підходах до ліцензування криптокомпаній.

Відбір фінансових установ для прямого нагляду AMLA проведе у 2027 році. До переліку зможуть потрапити установи, які працюють щонайменше у шести країнах Євросоюзу. Остаточне рішення залежатиме від оцінки ризиків.

Що це означає для України та приєднання до SEPA

Паралельно Україна готує законодавчий пакет для приєднання до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Наразі країна має можливість пройти цей процес за чинних умов, до запровадження нових європейських правил фінмоніторингу.

Якщо Україна не встигне приєднатися до SEPA до зміни правил, під час подальшої інтеграції доведеться враховувати оновлені вимоги ЄС. Вони стосуватимуться перевірки клієнтів і власників компаній, оцінювання ризиків та повідомлення про підозрілі операції.