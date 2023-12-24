Увійти в IT: кількість відгуків на 1 вакансію у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці — Finance.ua

Увійти в IT: кількість відгуків на 1 вакансію у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці
Кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Ще декілька років тому робота у сфері IT видавалася ідеальним сценарієм: можна світчнутися з будь-якої професії в будь-якому віці, спеціальність можна опанувати за декілька місяців, компанії конкурують за фахівців. Проте глобальна рецесія змушує зняти рожеві окуляри. У 2023 році такі техногіганти, як Microsoft, Amazon, Google скоротили тисячі співробітників.
Глобальні процеси не оминули й Україну: опитування Dou показало, що 42% тих, хто зараз працює, бояться втратити роботу. Також у дослідженні йдеться, що за останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт.
Найбільше шукачів відгукується на професії з начебто низьким порогом входу:
- верстальник (рекорд середньої кількості відгуків на 1 вакансію у 2023 році — 436 відгуків у серпні);
- Front-end програміст (311 відгуків у липні);
- вебдизайнер (165 відгуків у вересні);
- тестувальник (171 відгук у квітні);
- JavaScript-програміст (95 відгуків у листопаді).
Але чи підтверджують такий стан речей самі роботодавці? Своїм баченням майбутнього ринку праці поділилися представники компанії EPAM: «За останні роки ринок змінився, тепер це ринок роботодавця. Сама ж ІТ-галузь знизила оберти. Через глобальну рецесію та війну в Україні клієнти обережніше ставляться до розміщення тут своїх проєктів. Це вплинуло на процеси найму — кількість нових фахівців зменшилась. Загалом суттєвих змін на ринку у 2024 році ми не передбачаємо».
Довідка Finance.ua:
- на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%;
- як повідомляв Львівський ІТ Кластер з посиланням на результати проєкту IT Research Ukraine 2023, українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси. Такі плани на найближчий рік мають 36% опитаних СЕО. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації - Польща.
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