Увійти в IT: кількість відгуків на 1 вакансію у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці — Finance.ua

Увійти в IT: кількість відгуків на 1 вакансію у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці Сьогодні 12:20 — Особисті фінанси

Увійти в IT: кількість відгуків на 1 вакансію у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці, Фото: freepik.com

Кількість відгуків на 1 вакансію на ІТ-ринку у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Ще декілька років тому робота у сфері IT видавалася ідеальним сценарієм: можна світчнутися з будь-якої професії в будь-якому віці, спеціальність можна опанувати за декілька місяців, компанії конкурують за фахівців. Проте глобальна рецесія змушує зняти рожеві окуляри. У 2023 році такі техногіганти, як Microsoft, Amazon, Google скоротили тисячі співробітників.

Глобальні процеси не оминули й Україну: опитування Dou показало, що 42% тих, хто зараз працює, бояться втратити роботу. Також у дослідженні йдеться, що за останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт.

Найбільше шукачів відгукується на професії з начебто низьким порогом входу:

верстальник (рекорд середньої кількості відгуків на 1 вакансію у 2023 році — 436 відгуків у серпні);

Front-end програміст (311 відгуків у липні);

вебдизайнер (165 відгуків у вересні);

тестувальник (171 відгук у квітні);

JavaScript-програміст (95 відгуків у листопаді).

Але чи підтверджують такий стан речей самі роботодавці? Своїм баченням майбутнього ринку праці поділилися представники компанії EPAM: «За останні роки ринок змінився, тепер це ринок роботодавця. Сама ж ІТ-галузь знизила оберти. Через глобальну рецесію та війну в Україні клієнти обережніше ставляться до розміщення тут своїх проєктів. Це вплинуло на процеси найму — кількість нових фахівців зменшилась. Загалом суттєвих змін на ринку у 2024 році ми не передбачаємо».

Довідка Finance.ua:

на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%;

як повідомляв Львівський ІТ Кластер з посиланням на результати проєкту IT Research Ukraine 2023, українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси. Такі плани на найближчий рік мають 36% опитаних СЕО. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації - Польща.

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