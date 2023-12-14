Доходи, експорт та локалізація: динаміка ІТ-індустрії під час війни — Finance.ua

Доходи, експорт та локалізація: динаміка ІТ-індустрії під час війни Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Доходи, експорт та локалізація: динаміка ІТ-індустрії під час війни, Фото: freepik.com

Українська технологічна галузь попри виклики повномасштабної війни продовжує розвиватися. За останній рік кількість фахівців в індустрії збільшилася на 6%. І наразі налічує 307 600 фахівців.

Такі дані наводить Львівський ІТ Кластер з посиланням на результати проєкту IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни.

Українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси. Такі плани на найближчий рік мають 36% опитаних СЕО. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації - Польща.

59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022. Однак, є й ті, хто хоче переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного. Таких близько 4%, або ж 9 000 -11 000.

Українські фахівці мають високу кваліфікацію: майже 43% спеціалістів мають більше 6 років досвіду в IT, з них близько 8% - 15 років. 59,8% усіх IT-спеціалістів технічної спеціалізації.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Доходи та витрати IT-спеціалістів

Медіана доходу в Україні становить $2630, що на $270 більше ніж у 2022 році. Найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів — жінки.

Згідно з дослідженням, у кожного десятого фахівця знизилися доходи. Утім, у порівнянні з минулим роком частка спеціалістів, чий дохід зріс — збільшилася. У 2022 таких було 14%, цьогоріч утричі більше — майже 44%.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Водночас, більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 72,9% у 2023 на противагу 62% минулоріч.

Найбільше заробленого витрачають на базові потреби: оренду житла, харчування тощо. Понад 80% айтівців мають змогу заощаджувати: у середньому відкладають чверть доходу. Однак, кожен десятий зберігає більше половини щомісячної винагороди.

Понад 213 тисяч IT-спеціалістів, що складає а 93,6% від усіх, частину свого бюджету спрямовують на благодійність. Це на 4,6% більше ніж минулоріч. У середньому донатять десяту частину доходу, що дорівнює близько $264.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Особливості локальних індустрій

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Згідно з результатами дослідження, Київ та Київська область займають найбільшу частку в обороті IT-галузі України — 41,5%. Повномасштабна війна змінила регіональну структуру ІТ-індустрії України: Львівська область стала осередком релокації та займає друге місце за кількістю зайнятих та за обсягом обороту. Частка Львівщини в обороті тех. галузі - 16,1%.

Унаслідок внутрішнього переміщення людей та бізнесу зі сходу зріс локальний оборот IT на півдні. Зокрема частка Дніпра в обороті IT-галузі - 8,3%, Одеси — 5,4%.

А от для Харківщини релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів. Водночас, за результатами сплачених податків у місцеві бюджети, реєстрацію ІТ-спеціалісти з Харківської області не змінили. Відтак, надходження ЄП у 2022 році в області зросли та залишаються на рівні у 2023.

Експорт ІТ-послуг

«Технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці. Адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп’ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються», — зазначає СЕО Львівського IT Кластера, Степан Веселовський.

Частка IT у внутрішньому валовому продукті становить 4,9%. А компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,7 робочих місця.

Водночас, експорт IT-послуг зменшується. Згідно з даними IT Research Ukraine він імовірно становитиме $6,7−7,1 мільярдів. Відтак, 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.