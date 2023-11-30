За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 млрд — дослідження Вчора 08:38 — Фондовий ринок

За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 млрд — дослідження

Із 2009 року українські ІТ-компанії уклали 1798 угод, 1519 з них — про залучення сумарно близько $3,7 млрд і 248 — про злиття та поглинання на $4,3 млрд.

Про це йдеться у Book of Ukrainian Tech, великому дослідженні української ІТ-галузі від команд Ain.ua, Molfar та N1 investment fund.

За період із 2000 року до 2023 року українські IT-компанії взяли участь у 1868 публічно відомих угодах, із них 87% — за останні 10 років.

Венчурні фонди в Україні

До 24 лютого 2022 року в Україні було 18 активних місцевих інвестиційних фондів, що мали більше одного року оперування в країні. З початком вторгнення продовжили діяльність тільки 6. Але одночасно 7 нових додались.

Інвестиції

У 2022 році український ринок побачив 98 інвестицій (ангели, early stage, later stage та private equity) на суму $613 млн. Це на 27% менше, ніж 134 в довоєнний 2021 рік — $943 млн. Проте все ж більше, ніж 93 інвестицій у 2020 році на $409 млн.

У першому півріччі 2023 року було 42 інвестиції на $92 млн, що кількісно менше, ніж у 2022 році на 14%. Це можна пояснити тим, що більшість угод першої половини 2022 року часто були узгоджені, а іноді й оформлені ще до вторгнення.

Ангели

Окремо від фондів відомо про приблизно 380 місцевих ангелів, які інвестують в ІТ-стартапи в Україні. У 2022 році інвестиції від них проти 2021 року впали у 2 рази, на що є декілька причин. З одного боку, ангели складали майже 5% від кількості людей зі статками понад $1 млн до вторгнення й у 2023 році їхня кількість в Україні, порівнюючи з 2021 роком, зменшилася на 54%. Ймовірно, йдеться і про релокацію, і про зменшення статків.

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Гранти

Крім інвестицій від фондів та ангелів, також відомо про 80 бездольових грантів у 2022 році та 27 в H1 2023 року. У 2021 їх було 129, а у 2020 — 94.

Акселератори

За останні 5 років в Україні повідомлялося про діяльність понад 10 інкубаторів і акселераторів, 5 з яких публічно демонстрували діяльність до початку російського вторгнення.

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