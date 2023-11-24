Які принципи використовувати для побудови інвестиційного портфеля на фондовому ринку — поради експерта Вчора 13:30 — Особисті фінанси

Які принципи використовувати для побудови інвестиційного портфеля на фондовому ринку — поради експерта

Інвестиції - це завжди тонкий баланс між ризиком та прибутковістю, тож потрібно вчитися знаходити цю золоту середину і не впадати в крайнощі. Ідеального вибору пропорції тих чи інших активів просто не існує, натомість все залежить від інвестора — його цілей та схильності до ризику. Проте є популярні портфелі, які можна брати за основу і додавати до них щось своє.

Принципами побудови інвестиційного портфеля фондового ринку поділився фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 18 листопада 2023 року у Києві."Моя інвестиційна філософія, яку я сповідую, направлена на те, щоб менше залежати від питань «Чи вдалий зараз час на ринку?» та очікування якогось міфічного ринку, який збагатить. Усе залежить від того, які цілі ви перед собою ставите. Правильна постановка цілей — це початок всього", — розповідає експерт.

За постановкою цілей інвесторів можна розділити на три типи:

Ті, хто хоче зберегти та примножити з невеликим рівнем розвитку. Ті, хто хоче швидко розбагатіти зі значним рівнем ризику. Ті, хто готовий піти ва-банк.

В Україні, як зазначає Компан, найчастіше обирають першу стратегію — збереження та примноження коштів без значного ризику.

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Проте популярні серед українців класи активів часто суперечать заявленим цілям.

«Багато українців хочуть зберегти та примножити свої кошти, але інвестують у ті активи, де ризику дуже багато — у нерухомість, ОВДП, криптовалюти тощо. Чому ж ці активи такі популярні? Я думаю, що люди просто думають, що вони знають, як працюють ці активи. Ці інструменти популярні від незнання та обмежених можливостей. Ну і фінансові радники також вас штовхають інвестувати туди, де є можливість», — каже інвестор.

«Також важливо для себе зрозуміти та обрати, ким ви хочете бути — ви інвестор чи трейдер? Від цього залежить ваше інвестиційне життя. Якщо ви обираєте шлях трейдера, треба розуміти, що це важка повноцінна робота. А для того, щоб стати інвестором, у вас є всі технічні засоби — потрібен лише інтернет», — каже Компан.

Тому експерт радить розробити свою інвестиційну стратегію. Якщо у вас немає часу і бажання управляти своїми інвестиціями щодня або навіть щотижня, то, безумовно, найкращим варіантом буде використання інвестиційної стратегії заснованої на цьому небажанні.

Правила інвестування:

знайдіть якісну компанію;

ігноруйте шум популярних коментаторів;

грунтуйтеся на фактах;

аналізуйте звіти та фінансові документи компаній;

не переплачуйте;

не продавайте якісні компанії та не метушіться.

Портфель

Критерії вибору компанії:

Оцінка. Фінансова стійкість. Перспективи зростання.

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