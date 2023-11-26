У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото) — Finance.ua

У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
18 листопада в Києві пройшла конференція «Жити на відсотки», де експерти розкривали секрети успішного інвестування.
До речі, пройдіть будь-ласка, опитування «У що, на вашу думку, краще інвестувати у 2024 році?« 💰 за посиланням.
Під час однієї з дискусій експерти відповідали на запитання: У що б вони радили інвестувати в 2024 році?
Як зазначив Founder & CEO в Investudio Андрій Масло, зараз у світі неоднозначні тенденції, тому інвестору краще подивлятися в сторону довгострокових облігацій і золота. Золота — вже більше тоді, коли почнеться «друкування грошей».
На думку Андрія Усенка, співзасновника «Твоє коло», інвестувати в Україні не лише у 2024 році треба звичайно в сільськогосподарську землю. Як він пояснив: «Бо менш ніж через 45 днів відкриється ринок землі для юридичних осіб і там буде спекотно».
Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман вважає, що в 2024 році особливо цікавим буде «занепалий ангел» наприкінці року, або ж на початку наступного.
Довідка Finance.ua:
Термін «занепалий ангел» у фінансах належить до певного типу облігацій, що розміщуються на додаток до рейтингу інвестиційного класу. У зв’язку з погіршенням фінансового стану емітента його облігації, включаючи муніципальні, корпоративні чи суверенні борги, знижуються до рівня «сміття».
Такі облігації пропонують вищу прибутковість, але супроводжуються підвищеним ризиком. Погіршення здебільшого пов’язане з різким зниженням доходів емітента, внаслідок чого у нього не вистачає ресурсів для виплати боргів інвесторам. Емітенти часто накопичують більше боргів для погашення наявної заборгованості, що посилює зниження рейтингу.
А от генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа зазначив: «В Concorde Capital протягом 2023 року спостерігаємо досить великий споживчий попит з боку приватних інвесторів на проєкти з невеликим порогом входу для отримання пасивного доходу. Саме тому, розвиваємо декілька напрямків для них. Наприклад, це платформа з пошуку земельних ділянок КупиПай. Тобто будь-хто може купити земельну ділянку і відразу здати її в оренду холдингу та отримувати пасивний дохід.
Ще одне — дохідна нерухомість SHELEST HUTIR. Купуєш будиночок, в якому, до речі, можна відпочивати, а всю решту часу здаєш його в оренду. Управлінням «під ключ» займається керуюча компанія, а інвестор просто отримує гроші.
Моя особиста думка, що інвестувати зараз можна і, навіть необхідно. По-перше, життя триває, по-друге, це драйвить економіку, по-третє, це дозволяє розвиватися та отримувати прибуток".
У свою чергу, засновник та генеральний директор компанії Promodo, генеральний партнер та один з засновників венчурного синдикату Toloka. vс Олександр Колб на питання про пораду інвестицій на 2024 початковому інвестору, відповів: «Це однозначно ОВДП. А якщо ваші інтереси трохи більше, ніж державні облігації в гривні, то можу порекомендувати такі можливості, які ми активно зараз використовуємо в Toloka.vc, коли інвестуємо в IT-проєкти:
1. Інвестиції в IT суттєво знизились. На це впливають ряд чинників: рецесія в IT, підвищені відсоткові ставки, інфляція, війна тощо. І на цьому фоні ми бачимо можливість інвестицій в той час, коли ринок знаходиться на спаді. Сьогодні оцінки компанії, які розглядаємо ми, оцінюються в х6−7 ARR, ще два роки це могли бути оцінки у 20 ARR. Тобто зараз саме час інвестувати на спаді.
2. Тренд на інвестиції в форматі Venture Debt. Знову ж таки, коли відсоткові ставки навіть в США вже досягають 7−8% проєкти/стартапи готові розглядати угоди з елементами Venture Debt, а це відкриває можливість отримувати 10−12% річних в $. Це теж продукт, який зараз зростає та має попит серед інвесторів.
3. В Європі та США інвестування в синдикатами в раунді вже наближається до стандарту, на відміну від ще не такої великої популярності в Україні. Інвестувати колективно з чеком 5−10 тис. доларів сьогодні набагато простіше і безпечніше, ніж це було ще 5 років тому.
Великі та дійсно перспективні проєкти залюбки залучають інвестиції синдикатів з чеками не меншими, ніж повноцінні фонди.
Хтось в сьогоднішній ситуації бачить нескінченні ризики, хтось — можливості".
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