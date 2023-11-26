У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото) — Finance.ua

У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото) Вчора 20:00 — Особисті фінанси

У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)

18 листопада в Києві пройшла конференція « Жити на відсотки », де експерти розкривали секрети успішного інвестування.

До речі, пройдіть будь-ласка, опитування «У що, на вашу думку, краще інвестувати у 2024 році?« 💰 за посиланням.

Під час однієї з дискусій експерти відповідали на запитання: У що б вони радили інвестувати в 2024 році?

Як зазначив Founder & CEO в Investudio Андрій Масло, зараз у світі неоднозначні тенденції, тому інвестору краще подивлятися в сторону довгострокових облігацій і золота. Золота — вже більше тоді, коли почнеться «друкування грошей».

На фото: Founder & CEO в Investudio Андрій Масло

На думку Андрія Усенка, співзасновника «Твоє коло», інвестувати в Україні не лише у 2024 році треба звичайно в сільськогосподарську землю. Як він пояснив: «Бо менш ніж через 45 днів відкриється ринок землі для юридичних осіб і там буде спекотно».

На фото: Андрій Усенко, співзасновник «Твоє коло»

Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман вважає, що в 2024 році особливо цікавим буде «занепалий ангел» наприкінці року, або ж на початку наступного.

На фото: засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман

Довідка Finance.ua:

Термін «занепалий ангел» у фінансах належить до певного типу облігацій, що розміщуються на додаток до рейтингу інвестиційного класу. У зв’язку з погіршенням фінансового стану емітента його облігації, включаючи муніципальні, корпоративні чи суверенні борги, знижуються до рівня «сміття».

Такі облігації пропонують вищу прибутковість, але супроводжуються підвищеним ризиком. Погіршення здебільшого пов’язане з різким зниженням доходів емітента, внаслідок чого у нього не вистачає ресурсів для виплати боргів інвесторам. Емітенти часто накопичують більше боргів для погашення наявної заборгованості, що посилює зниження рейтингу.

На фото: генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа

А от генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа зазначив: «В Concorde Capital протягом 2023 року спостерігаємо досить великий споживчий попит з боку приватних інвесторів на проєкти з невеликим порогом входу для отримання пасивного доходу. Саме тому, розвиваємо декілька напрямків для них. Наприклад, це платформа з пошуку земельних ділянок КупиПай. Тобто будь-хто може купити земельну ділянку і відразу здати її в оренду холдингу та отримувати пасивний дохід.

Ще одне — дохідна нерухомість SHELEST HUTIR. Купуєш будиночок, в якому, до речі, можна відпочивати, а всю решту часу здаєш його в оренду. Управлінням «під ключ» займається керуюча компанія, а інвестор просто отримує гроші.

Моя особиста думка, що інвестувати зараз можна і, навіть необхідно. По-перше, життя триває, по-друге, це драйвить економіку, по-третє, це дозволяє розвиватися та отримувати прибуток".

На фото: засновник та генеральний директор компанії Promodo, генеральний партнер та один з засновників венчурного синдикату Toloka. vс Олександр Колб

Олександр Колб на питання про пораду інвестицій на 2024 початковому інвестору, відповів: «Це однозначно ОВДП. А якщо ваші інтереси трохи більше, ніж державні облігації в гривні, то можу порекомендувати такі можливості, які ми активно зараз використовуємо в У свою чергу, засновник та генеральний директор компанії Promodo, генеральний партнер та один з засновників венчурного синдикату Toloka. vсна питання про пораду інвестицій на 2024 початковому інвестору, відповів: «Це однозначно ОВДП. А якщо ваші інтереси трохи більше, ніж державні облігації в гривні, то можу порекомендувати такі можливості, які ми активно зараз використовуємо в Toloka.vc , коли інвестуємо в IT-проєкти:

1. Інвестиції в IT суттєво знизились. На це впливають ряд чинників: рецесія в IT, підвищені відсоткові ставки, інфляція, війна тощо. І на цьому фоні ми бачимо можливість інвестицій в той час, коли ринок знаходиться на спаді. Сьогодні оцінки компанії, які розглядаємо ми, оцінюються в х6−7 ARR, ще два роки це могли бути оцінки у 20 ARR. Тобто зараз саме час інвестувати на спаді.

2. Тренд на інвестиції в форматі Venture Debt. Знову ж таки, коли відсоткові ставки навіть в США вже досягають 7−8% проєкти/стартапи готові розглядати угоди з елементами Venture Debt, а це відкриває можливість отримувати 10−12% річних в $. Це теж продукт, який зараз зростає та має попит серед інвесторів.

3. В Європі та США інвестування в синдикатами в раунді вже наближається до стандарту, на відміну від ще не такої великої популярності в Україні. Інвестувати колективно з чеком 5−10 тис. доларів сьогодні набагато простіше і безпечніше, ніж це було ще 5 років тому.

Великі та дійсно перспективні проєкти залюбки залучають інвестиції синдикатів з чеками не меншими, ніж повноцінні фонди.

Хтось в сьогоднішній ситуації бачить нескінченні ризики, хтось — можливості".

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.