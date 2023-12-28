Скільки коштів Україна щодня витрачає на війну — міністр фінансів — Finance.ua
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Скільки коштів Україна щодня витрачає на війну — міністр фінансів

Казна та Політика
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Скільки коштів Україна щодня витрачає на війну — міністр фінансів
Скільки коштів Україна щодня витрачає на війну — міністр фінансів
Україна щодня виділяє на сектор безпеки та оборони по 5 мільярдів гривень. Із можливостями держави у цій сфері не зможе зрівнятися жодна волонтерська чи громадська організація.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.
«Кожного дня війни ми витрачаємо по 5 мільярдів гривень. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік — вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто, якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні нам дадуть змогу продовжити бої. За всієї поваги до волонтерів, жодні інші неурядові організації і близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення ЗСУ», — наголосив Марченко.
Він додав, що не розуміє, звідки беруться проблеми із забезпеченням армії і чому військові змушені закуповувати речі власним коштом, оскільки, за словами Марченка, на складах має бути достатньо спорядження та зброї.
«Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців», — заявив міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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