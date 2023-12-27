У Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію — Finance.ua
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У Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію

Казна та Політика
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У Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію
У Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію
У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.
Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes «Business Breakfeast.
«Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків… Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму — не вийде так», — сказав міністр.
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За словами Марченка, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також — необхідних витрат.
Озвучені раніше обсяги фінансування — 500 млрд грн (у разі призову 500 тис. осіб), є доволі коректними, вважає міністр.
Але він наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.
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Міністр припустив, що це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.
«Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування», — зазначив Марченко.
«Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде», — додав також він.

Довідка Finance.ua:

  • Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби»;
  • в Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення;
  • Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень, заявив раніше Володимир Зеленський.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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