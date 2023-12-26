Електронні повістки та зниження призовного віку. Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації — Finance.ua

Електронні повістки та зниження призовного віку. Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації Сьогодні 10:01

Електронні повістки та зниження призовного віку. Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації

Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Про це йдеться у картці законопроєкту пише Hromadske.

Повістки

У законопроєкті пропонують, що повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту.

Уряд також пропонує, що повістка може бути вручена громадянину особисто:

у приміщенні військкомату його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи співробітниками військкомату, роботодавцем або поліціянтами;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліціянтами.

Ротації

Законопроєкт пропонує, що військовослужбовці не пізніше ніж через 6 місяців безперервної участі у відсічі збройної агресії підлягають заміні (ротації) для відпочинку та відновлення боєздатності за рішенням військового командування.

Період відновлення має бути не менше 2 місяців. Військовослужбовці під час відновлення боєздатності за їхнім бажанням переміщуються до бойових підрозділів військових частин на рівнозначні та вищі посади, йдеться в законопроєкті.

Про Єдиний реєстр боржників

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупиненні отримання пільг та послуг від держави.

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Ці обмеження скасовуватимуть за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Причини неявки у військкомат

У законопроєкті йдеться, що поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, визнаватимуться:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Зміна призовного віку та відповідальність за ухилення

Так, уряд пропонує змінити призовний вік із 27 до 25 років. А ще — встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від узяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Базова військова служба

Уряд хоче виключити строкову військову службу як вид військової служби. Так, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас.

Водночас Кабмін пропонує запровадити для громадян України базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. У законопроєкті йдеться і про запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Відпустки для звільнених із полону та рекрутинг

Кабмін пропонує надати можливість військовим, яких було звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

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Законопроєкт вводить нове військове звання — рекрут. Ще уряд хоче залучити до заходів рекрутингу на військову службу центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Також у законопроєкті йдеться про:

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби.

Крім того, під час мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника військкомату або поліціянта.

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У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має створити умови для «належного укомплектування бойових підрозділів під час відсічі збройної агресії проти України».

Автори законопроєкту очікують, що у разі його прийняття покращиться процес комплектування особовим складом Збройних сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації.

Варто зазначити, що наразі цей законопроєкт мають розглянути в парламенті. Так, пропозиції можуть бути змінені.

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