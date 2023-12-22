Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію — Finance.ua

Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію Сьогодні 11:02

Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію

Народна депутатка Марʼяна Безугла опублікувала документ, у якому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив низку зауважень щодо законопроєкту, який стосується мобілізації.

Зазначається, що реєстрація законопроєкту про мобілізацію в Україні, рекрутинг і проходження служби планується наприкінці грудня.

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Згідно з опублікованим документом, зауваження Залужного стосуються взяття на військовий облік жінок, терміну відпусток для військових і звільнення зі служби людей, які мають ІІ групу інвалідності.

Військовий облік жінок

Залужний вважає, що взяття на військовий облік всіх жінок від 17 до 60 років може мати негативні наслідки. Буде більше навантаження на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, медичні заклади. А загалом ухвалення цієї норми може призвести до масового виїзду жінок з України.

За інформацією Генштабу, на облік потрібно буде поставити близько 10 млн жінок. Саме з цієї причини зараз пропонують залишити чинну норму законодавства — брати на військовий облік українок, які мають медичну освіту.

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Жінок, які мають інші спеціальності, ставитимуть на облік лише на бажання. До запропонованої законопроєктом норми пропонують повернутися після скасування воєнного стану, запроваджуючи її в Україні поетапно.

Ротація українських військових

У нинішніх умовах неможливо визначити терміни ротації військовослужбовців, які три та більше місяців беруть безперервну участь у бойових діях, зазначають у Генеральному штабі.

Там звертають увагу, що в Україні зараз немає достатньої кількості навчених людей для проведення ротацій. У Генштабі стверджують, що майже всі військові частини перебувають у районах виконання певних завдань.

На думку Залужного, в умовах відсутності гарантованого призову неможливо унормувати питання довготривалої відпустки військових, які беруть участь у бойових діях.

Він пропонує вилучити пропозицію про 90-денну відпустку для захисників, які після запровадження воєнного стану безперервно проходили службу протягом двох років і близько року брали участь у бойових діях.

Згідно із законопроєктом, пропонують призначати людей з освітою за інженерним напрямом на посади, які повʼязані з відповідною спеціальністю. Проте Залужний вважає цю норму недоцільною через нестачу мобілізаційного ресурсу.

Звільнення зі служби

Ще одне зауваження стосується питання переведення осіб, які три роки служать в ТЦК і СП, на інші посади до військових частин, крім осіб з інвалідністю, жінок та інших груп військових.

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Залужний стверджує, що виконання обовʼязків ТЦК вимагає специфічних знань і досвіду, а зазначена пропозиція може призвести до руйнування системи військового обліку в Україні.

Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.

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