Запуск електронного реєстру значно спростить проведення мобілізації — Сухопутні війська — Finance.ua

Запуск електронного реєстру значно спростить проведення мобілізації — Сухопутні війська Сьогодні 20:20

Запуск електронного реєстру значно спростить проведення мобілізації — Сухопутні війська

Запуск електронного реєстру військовозобов'язаних значно спростить мобілізаційні заходи в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Але на цей час він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

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Коли відповідний законопроєкт буде ухвалений, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

«І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з’явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов’язаний особисто доставити військовозобов'язаного до ТЦК та СП», — розповів Фітьо.

Він зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

«Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює - усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть», — пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, за його словами, електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів — як людських, так і транспортних, і багато іншого.

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«Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка — це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу», — зазначив Фітьо.

Він вкотре наголосив, що перша повістка — це означає, що треба лише з’явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд, а не термінова відправка на фронт.

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Укрінформ За матеріалами:

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