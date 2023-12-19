Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК — Finance.ua

Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК Сьогодні 05:50

Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК

Військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими.

Речник обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі радіо «Полтава» зазначив , що це не означає посилення заходів мобілізації.

Істомін пояснив, що вручення повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення, оскільки в військкоматах є дані про військовозобов'язаних, і один з пунктів — це його адреса проживання. Він додав, що якщо чоловік порушує правила військового обліку вже не вперше, працівники поліції можуть здійснити примусовий привід.

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«Як було раніше? Якщо людина порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, її дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати», — зазначив військовий.

За словами Романа Істоміна, сповіщення у громадських місцях — це «вимушений захід», оскільки не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК.

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Нагадаємо, раніше членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська пояснила , що вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, ніж у містах, через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації.

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