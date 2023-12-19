Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК — Finance.ua

Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК
Військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими.
Речник обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі радіо «Полтава» зазначив, що це не означає посилення заходів мобілізації.
Істомін пояснив, що вручення повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення, оскільки в військкоматах є дані про військовозобов'язаних, і один з пунктів — це його адреса проживання. Він додав, що якщо чоловік порушує правила військового обліку вже не вперше, працівники поліції можуть здійснити примусовий привід.
«Як було раніше? Якщо людина порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, її дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати», — зазначив військовий.
За словами Романа Істоміна, сповіщення у громадських місцях — це «вимушений захід», оскільки не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК.
Нагадаємо, раніше членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська пояснила, що вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, ніж у містах, через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації.
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