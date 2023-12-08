Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву — Finance.ua

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву Вчора 20:36

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

У відомстві зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі представники ТЦК та СП керуються виключно Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим суміжним законодавством.

«На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які, свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють російських окупантів», — кажуть в ТЦК.

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Там зазначили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну: «Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд, і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися».

Крім того, повідомляється, що у ЗСУ є чимало військових спеціальностей, які не передбачають безпосередню участь у веденні бойових дій, але є важливими для підтримки фронту. Кожен може ознайомитися на сайті ЗСУ з переліком цих спеціальностей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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