Головком ЗСУ Сирський оголосив про запуск ротацій на передовій — Finance.ua

Головком ЗСУ Сирський оголосив про запуск ротацій на передовій
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.
Про це він написав у соцмережах.
За його словами, рішення ухвалили, незважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту.
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Сирський повідомив, що запуск ротацій дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.
Також головком ЗСУ зазначив, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на запорізькому напрямку.
За його словами, ворог продовжує атакувати українські позиції в районах Роботиного, Вербового, але без успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів усіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів, додав він.
Він наголосив, що безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.
Нагадаємо, 7 лютого Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10 449, «за основу» проголосували 243 народні депутати. До другого читання до законопроєкту надійшло понад 4000 правок. На друге читання документ може бути винесений уже в березні.
Новий закон про мобілізацію спрямований на оновлення законодавчої бази напередодні хвилі мобілізації, під час якої можуть бути залучені до служби у війську до 500 000 осіб.
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