Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації — Finance.ua

Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації Сьогодні 16:02

Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації

В Україні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.

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«Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством», — заявив він.

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом. «Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли», — зазначив він.

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За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

«Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних», — заявив президент.

Він зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.

«Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про те, коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток», — заявив Зеленський.

Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

«Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином», — зазначив президент.

Довідка Finance.ua:

законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок;

як свідчать результати дослідження Texty.org.ua, на сьогодні мобілізаційний резерв України нараховує 5 мільйонів чоловіків. Саме стільки українців можуть призвати на фронт;

до кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.

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