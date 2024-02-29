Стало відомо, чи обмежать права чоловіків за кордоном у новому законопроєкті про мобілізацію — Finance.ua

Стало відомо, чи обмежать права чоловіків за кордоном у новому законопроєкті про мобілізацію Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Стало відомо, чи обмежать права чоловіків за кордоном у новому законопроєкті про мобілізацію

Міністерство закордонних справ України ініціювало у новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. Однак у профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо такої пропозиції.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз у своєму Facebook.

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Фріз розповіла, що під час засідання профільного комітету Верховної Ради, де розглядалися правки до нового мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо пропозиції про обмеження надання консульських послуг, яка надійшла від МЗС. За її словами, голоси розділились 50 на 50.

«Варто зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання — розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави загалом. Будемо боротися за зняття цієї норми», — заявила вона.

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Нардепка вважає, що такі обмеження не матимуть позитивних ефектів для мобілізації, а й призведе до підриву довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування. Крім того, збільшиться кількість людей, які відмовлятимуться від громадянства України.

Довідка Finance.ua:

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта;

повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів;

Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

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