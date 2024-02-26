В ОП розповіли про фінальну редакцію закону про мобілізацію — Finance.ua

В ОП розповіли про фінальну редакцію закону про мобілізацію Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у законопроєкті про мобілізацію збираються врахувати «позицію бізнесу». Як пише LB.ua, він сказав на форумі «Зроблено в Україні» про те, що важливо дочекатися аудиту, який проводить Міноборони.

«Наша головна мета — це перемогти в цій війні. Безумовно, без мобілізації, достатньої кількості воїнів це неможливо зробити. Але, як сказав Олег Гороховський, як вчора сказав на пресконференції президент, важливо дочекатися аудиту, який робить міністр оборони та Главком», — пояснив він.

Єрмак стверджує, що за результатами аудиту будуть зроблені відповідні висновки.

«Ви знаєте, що поки законопроєкт про мобілізацію знаходиться у Верховній Раді. Але, безумовно, готуючи його до наступного голосування у другому читанні та в цілому, будуть враховані в тому числі й думки спільноти», — пообіцяв він.

Законопроект про мобілізацію

До законопроекту про мобілізацію надійшло від народних депутатів України 4195 поправок. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Він розмістив таблицю правок до другого читання в законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (реєстраційний номер 10 449).

Железняк повідомив, що завтра, 27 лютого, планується початок роботи Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроекту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці, пише Reuters.

УНІАН За матеріалами:

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