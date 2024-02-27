Закон про мобілізацію: в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет — Finance.ua

Закон про мобілізацію: в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців запрацює через два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Радою закон про мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв'ю Forbes Україна. Наразі фахівці вже готують функціонал для впровадження «сертифікату захисника» та документа про бронювання працівників.

За словами Чорногоренко, виписка з реєстру «Оберіг» вивантажуватиметься в кабінеті військовозобов'язаного і виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат.

До законопроекту про мобілізацію надійшло від народних депутатів України 4195 поправок. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Він розмістив таблицю правок до другого читання законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (реєстраційний номер 10 449).

Железняк повідомив, що сьогодні, 27 лютого, планується початок роботи Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроекту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці, пише Reuters.

УНІАН За матеріалами:

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