20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання — Finance.ua

20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання, Фото: ChernihivTCKtaSP

До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі Суспільному

Він зазначив, що це не новина, тому що про це говорили ще наприкінці січня.

«Є дві моделі. Одна модель — це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель — це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій», — сказав нардеп.

За словами Наталухи, розмір цього військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.

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«Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тис. грн, вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися — 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн», — сказав він.

За словами нардепа, таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.

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«Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників», — сказав Наталуха.

Він зазначив, що модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету вибілення зарплат.

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«Наша ціль — це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили», — сказав депутат.

По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

«І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тис. гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тис. гривень за когось, хто воює», — сказав він.

Нардеп зазначив, що під час публічного виступу прем'єр-міністра на цю тему, він сказав достатньо загальні речі, без якихось конкретних уточнень.

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«Щодо нашої моделі, я думаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований законопроєкт відповідний у Верховній Раді України. Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію», — сказав Наталуха.

За його словами, законопроєкт про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути «мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття».

«Тому, що ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів», — сказав нардеп.

Довідка Finance.ua:

раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів працює над новою системою підходів до бронювання працівників;

за його словами, восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті;

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», − розповів Шмигаль.



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