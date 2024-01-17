Уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати працівників без обмежень — Finance.ua

Уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати працівників без обмежень
Кабінет Міністрів вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
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«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності», — прокоментував заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.
За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва.
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Нагадаємо, професійні учасники фінансового ринку зможуть бронювати співробітників від мобілізації.
Верховна Рада 16 січня прийняла законопроєкт № 10 062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.
Бронювання від мобілізації: все, що треба знати 🔍
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