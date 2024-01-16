Бронювання від мобілізації співробітників інвестиційних компаній. НКЦПФР ухвалила перелік критеріїв — Finance.ua

Бронювання від мобілізації співробітників інвестиційних компаній. НКЦПФР ухвалила перелік критеріїв Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Бронювання від мобілізації співробітників інвестиційних компаній. НКЦПФР ухвалила перелік критеріїв

Професійні учасники фінансового ринку зможуть бронювати співробітників від мобілізації.

Відповідний перелік критеріїв затверджено рішенням НКЦПФР № 24 від 10 січня цього року, пише Інтерфакс-Україна

Отримати право бронювання співробітників від мобілізації зможуть інвесткомпанії з угодами купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 млн грн, та компанії з управління активами (КУА), чиї фонди інвестували в ОВДП у 2023 році від 30 млн грн, йдеться у документі.

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Альтернативою для КУА є надання у 2023 році фондами, якими вона управляє, позик підприємствам, повʼязаним з оборонною промисловістю, на суму від 100 млн грн.

НКЦПФР також визначила важливими для ринку управителів майном для фінансування обʼєктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, якщо ця їхня діяльність повʼязана з будівництвом житла для потреб Міноборони або ветеранів війни та їх сімей (за наявності підтвердження відповідного державного органу).

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Крім цього, до переліку важливих потрапили учасники ринку, які забезпечують формування та функціонування системи депозитарного обліку ЦП, утворення та функціонування організованих ринків капіталу або організованих товарних ринків.

Важливим для ринку буде визнано підприємство, якщо воно забезпечує здійснення клірингу та розрахунків за угодами з фінансовими інструментами чи продукцією, або забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.

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Крім того, до переліку важливих включено Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку як поки що єдине на ринку підприємство, яке здійснює діяльність з надання інформаційних послуг.

Важливими визначені підприємства, які є емітентами та беруть участь у виконанні військових замовлень (за наявності підтвердження відповідного держоргану).

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