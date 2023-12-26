Уряд готує зміни умов бронювання працівників — ЄБА Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Уряд готує зміни умов бронювання працівників — ЄБА

Кабінет Міністрів готує оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації в Україні.

Про це за результатами зустрічі із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком повідомила Європейська Бізнес Асоціація

«У Міноборони готуються пакетні зміни, і одна з пропозицій — оновлена процедура бронювання. Наразі вона ще не узгоджена та формується… Ідея в тому, щоб змінити підходи до бронювання — зробити їх більш зрозумілими та прозорими», — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, учасники зустрічі обговорили запровадження електронної процедури бронювання, яка вже напрацьована та направлена на погодження. Очікується, що це буде експериментальний проєкт (ймовірним терміном запровадження — на два роки), який діятиме паралельно із паперовим бронюванням.

Планується також обмежити кількість заброньованих працівників до 50% військовозобов'язаних. При цьому на місяць бронюватимуться ті співробітники, у кого є неточності в даних, на 6 місяців — решта. Працівник, який не стоїть на військовому обліку, не підлягатиме бронюванню.

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Крім того, планується залишити без змін вимогу щодо погодження бронювань як з Міністерством економіки, так і з Генштабом. Водночас Мінекономіки не підтримує пропозицію Міноборони щодо погодження списків військовозобов'язаних у Територіальних центрах комплектації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції заявив , що військові запропонували йому на Ставці Верховного головнокомандувача додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей.

Укрінформ За матеріалами:

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