«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників — Finance.ua

«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників Сьогодні 10:07

«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників

В Україні планують створити новий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Черкаській області.

«Ти воюєш або працюєш на державу»

Президент наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», — сказав Зеленський.

Підтримка бізнесу, який працює «в білу»

Також, за його словами, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

«Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює „в білу“. Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців», — зазначив глава держави.

За словами президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.

«Для нас важливі всі бізнеси: кожен фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць. Кожна компанія, юридична особа, фізична особа сьогодні дуже важливі», — сказав глава держави.

Він нагадав, що з метою координації зусиль між бізнесом і державою започатковано Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні» та створено Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

депутати готують законопроєкт щодо змін до правил бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників;

30 січня цього року у ВРУ було повторно внесено Урядовий проєкт Закону № 10 449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації. Бізнес проаналізував його, і чимало норм викликають питання.



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