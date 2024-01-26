Рада готує нові правила бронювання співробітників — Finance.ua

Рада готує нові правила бронювання співробітників Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Депутати готують законопроєкт щодо змін до правил бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes.

Що пропонують депутати

Як зазначається, депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади, військового звання чи віку. Головна умова — компанія має працювати в білу та сплачувати податки до бюджету.

Отже, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Чиновники хочуть запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника — до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн. Але в такому разі компанія має працювати в білу та сплачувати всі податки.

Очікується, що за різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року

Бронюванню від мобілізації підлягають працюючі військовозобов'язані:

в органах державної влади, інших державних органах місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;

на підприємствах, установах та організаціях, що мають встановлені мобілізаційні завдання чи замовлення, необхідні для виконання;

на підприємствах, установах та організаціях, які виробляють та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки у особливий період.

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