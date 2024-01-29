Бронювання працівників: має бути баланс між захистом держави та економічним зростанням — Шуляк Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

На сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української ради бізнесу.

Про це, повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Коли законопроект щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни», — зазначила Шуляк.

Нардеп нагадала, що гроші на фінансування вітчизняного сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків на території нашої держави, а не міжнародних партнерів.

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«Той бізнес, який сьогодні працює „по-білому“, сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків. На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, — це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду. Думаю, що для нас як для народних депутатів це має стати одним із пріоритетних завдань, треба виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес», — наголосила Шуляк.

Нардеп також зазначила, що в умовах сьогодення українське суспільство має бути об'єднаним: це стосується і бізнесу, і правоохоронців, і представників органів держав

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