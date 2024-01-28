Євроінтеграція, бронювання, валютна лібералізація. EBA виділила пріоритети бізнесу у 2024 році — Finance.ua

Євроінтеграція, бронювання, валютна лібералізація. EBA виділила пріоритети бізнесу у 2024 році Сьогодні 21:17 — Казна та Політика

Євроінтеграція, бронювання, валютна лібералізація. EBA виділила пріоритети бізнесу у 2024 році

Представники компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації для підтримки бізнесу у 2024 році виділили сім пріоритетів, левова частка яких стосується євроінтеграції.

Про це йдеться у повідомленні EBA.

7 пріоритетів

1. По-перше, йдеться про гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС. Спільнота має 26 відкритих та індустріальних комітетів, що об'єднують бізнес, і, відповідно, кожен комітет має євроінтеграційний напрям як пріоритет.

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2. Врегулювання питання мобілізації та бронювання співробітників компаній, щоб забезпечити баланс економічних та воєнних інтересів країни.

3. Започаткування в Асоціації індустріальної платформи для діалогу з ЄС.

4. Сприяння міжнародній торгівлі Україна-ЄС. Бізнес має продовжувати працювати не тільки в Україні, але й розширюватись, виходячи на ринки Європи, вже інтегруватись в європейські ланцюги постачання, посилювати логістичну спроможність, мати діалог з владою інших країн аби в діалозі врегульовувати питання, як, зокрема, нещодавню ситуацію на кордонах Україна-Польща, Україна-Румунія тощо.

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5. Сприяння подальшій валютній лібералізації як інструменту заохочення поточних і потенційних інвесторів. Зокрема, йдеться про репатріацію дивідендів, повернення відсотків за старими кредитами від нерезидентів, поновлення SWIFT-переказів з метою, зокрема, здійснення інвестицій за кордон, збільшення ліміту на перекази коштів з валютних карток українських банків на картки іноземних банків (третій етап) тощо. EBA сподівається, що цього року наступні етапи валютної лібералізації буде пройдено.

6. Енергетична стійкість та ефективність, зокрема, в контексті подальшої інтеграції України та ЄС. Йдеться про подальшу адаптацію законодавства та розвиток регуляторного поля, сприятливого для інвестора, запровадження ринкових механізмів регулювання енергетики (ВДЕ, газу, електроенергії, тощо), децентралізацію та диверсифікацію сфери тощо.

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7. Сприяння розширенню інструментів фінансування бізнесу та страхування ризиків. Зокрема, йдеться про розширення інструментів страхування від військових ризиків та збільшення практики застосування вже діючих страхових програм (MIGA, програми страхування Німеччини, Польщі тощо). Розширення можливостей для кредитування від банківського сектору, отримання фінансування через донорські проєкти та гранти.

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