На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися — Finance.ua
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На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

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Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,3%.
Про це повідомляється в звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за IV квартал 2023 року.
На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися
Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль (у попередньому кварталі очікували інфляцію на рівні 14,8%).
Переважна більшість респондентів (77,5%) уважає, що інфляція не перевищить 15,0%, а майже чверть опитаних (24,8%) очікує інфляцію в межах 7,6% - 10.0%.
На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися
Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 83,0% респондентів).
На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися
Зберігається посилення впливу на зростання цін від підвищення доходів населення (шостий квартал поспіль) і соціальних видатків бюджету (четвертий квартал поспіль). Порівняно з попереднім кварталом вплив чинників посилився на 3,2 п. п. й 1,8 п. п. відповідно.
Послабився вплив чинників «податкові зміни» (на 6,3% до 15,5% відповідей) і «курс гривні до іноземних валют» (на 4,1 п. п. до 52,2%).
За матеріалами:
РБК-Україна
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