Ситуація з кредитами зміниться: на що чекати українському бізнесу в 2024 році — Finance.ua

Ситуація з кредитами зміниться: на що чекати українському бізнесу в 2024 році
Видача кредитів малому та середньому бізнесу (МСБ) в Україні допомагає розвиватися всьому ринку кредитування. У 2024 році нові кредити МСБ можуть становити до 70% від загального обсягу виданих банками позик, проте їх розподіл за пільговими держпрограмами зміниться.
Про це розповіла директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксана Шульга в коментарі Oboz.ua.
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«Нові кредити малому та середньому бізнесу становитимуть до 70% усіх наданих кредитів банків. При цьому частка кредитів у рамках державних програм „5−7-9“, „Доступний факторинг“ та „Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%“ сумарно становитиме близько 50%, а на цільові спільні програми банків та виробників (постачальників) необхідного для ведення бізнесу знаряддя доведеться понад 45% кредитів МСБ», — прогнозує спеціалістка.
Програма кредитування «5−7-9» скоротиться
За словами Шульги, з 24 лютого 2022 року кількість виданих кредитів за програмою «5−7-9» становила 44 тис. на загальну суму понад 177 млн. грн. І це в 1,5 раза перевищує кількість виданих кредитів у період із 2020 по лютий 2022 року.
За підсумками 2023 року на програму «5−7-9» припало понад чверть усіх банківських кредитів. Банкір також перерахувала сфери-лідери з оформлення кредитів «5−7-9»:
- на першому місці - сільськогосподарські підприємства (отримали 39% загальної кількості виданих кредитів, тобто 31,2 тис. кредитів на суму 130 млрд грн).
- друге місце у підприємств сфери торгівлі — 33% (майже 26 тис. кредитів майже на 69 млрд грн);
- на третьому місці - промисловість — 12% (9,2 тис. кредитів у сумі 43,8 млрд грн).
«У 2024 році реалізація програми стане більш адресною (точковою) з вектором на підприємців у тих галузях економіки, які ще не відновилися після широкомасштабного вторгнення та здійснюють свою діяльність у регіонах з високими військовими ризиками», — спрогнозувала Шульга.
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Вона нагадала, що у бюджеті на 2024 рік на програму «5−7-9» закладено 18 млрд грн. Проте понад 5 млрд цих коштів буде витрачено на покриття накопиченої заборгованості за компенсацію відсотків перед банками, що беруть участь у програмі.
«Тобто фактично бюджет програми у 2024 році скоротиться майже на третину. І цілком доречна переорієнтація державної підтримки на галузі, які найбільше її потребують», — пояснила експертка.
Пільгові кредити: які держпрограми стануть у нагоді бізнесу в 2024-му
У 2024 році, як вважає Шульга, ефективними будуть програми «Доступний факторинг» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%». Ось як вони працюють:
1. «Доступний факторинг»
Йдеться про надання мікро-, малому та середньому бізнесу беззаставного кредиту у розмірі до 5 млн грн із відстроченням платежу за компенсаційною ставкою 13% річних строком до 360 днів. З його допомогою підприємці можуть отримати необхідні оборотні кошти для бізнесу:
- відновити власну ліквідність;
- зберегти робочі місця;
- вкласти гроші у розвиток тощо.
«Програма „Доступний факторинг“ дозволяє поповнити оборотні кошти підприємств та „залити“ додаткові кошти в економіку, що дуже важливо зараз, у період війни. Ця програма мінімізує ризик вимивання оборотних коштів, концентрує зусилля підприємств на власному розвитку без вимушених пауз», — пояснила експертка.
2. «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%»
Програма розрахована на те, щоб підприємець зміг придбати у лізинг сільгосптехніку, комерційний транспорт тощо за пільговими ставками. Умови передбачають, що держава компенсуватиме базову ставку до 5%, 7% чи 11% річних.
Кредити бізнесу від банків та постачальників: на що розраховувати
У 2024 році важливим напрямком кредитування малого та середнього бізнесу, на думку банкіра, стануть:
- цільові кредитні програми терміном до 5 років;
- спільні програми банків та виробників (постачальників) основних засобів ведення бізнесу.
Як зазначила Шульга, зниження облікової ставки НБУ з 25 до 15% дозволяє комерційним банкам активно розвивати власні кредитні програми для ведення підприємницької діяльності. Зокрема, це кредити на придбання виробничого або медичного обладнання, спецтехніки, комерційного транспорту тощо.
Експертка вважає, що у 2024 році за сприятливих економічних умов (наприклад, за подальшого зниження облікової ставки до 14−12%) ставки за кредитами для МСБ можуть скоротитися на 2−3% - до 15−17% річних, що суттєво вплине на популярність таких кредитів у підприємців.
Очікується, що найпопулярнішими будуть кредити до 2−3 млн грн терміном до 5 років із щомісячним погашенням. При цьому активний попит зосередиться на придбанні комерційного транспорту, сільгосптехніки, професійного стоматологічного обладнання.
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