У Мінекономіки збираються трансформувати програму доступних кредитів — Finance.ua

У Мінекономіки збираються трансформувати програму доступних кредитів Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

У Мінекономіки збираються трансформувати програму доступних кредитів

Міністерство економіки планує трансформувати програму «Доступні кредити 5−7-9%» таким чином, аби кредити видавали бізнесу справді на інвестиційні цілі або ж бізнесу з деокупованих територій.

Про це сказала заступник міністра економіки України Надія Бігун в ефірі програми Укрінформу «Самохвалов запитує».

«У програмі „5−7-9“ плануємо робити зміни, щоб сфокусувати її вже зараз на переробку. Тобто, щоб ми зробили переробку пріоритетною галуззю цієї програми», — сказала Бігун.

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Вона нагадала, що від початку дії програма «Доступні кредити 5−7-9%» і була націлена на переробні підприємства, однак практично відразу розпочався COVID-19, а потім і повномасштабна війна, що, власне, вимагало від цієї програми рятувати бізнес.

«Але зараз ми бачимо, що потрібно відходити від цієї концепції», — зазначила Бігун.

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Заступник міністра пояснила, що коли є така програма, за якою кредитна ставка значно нижча порівняно з ринковою, то це стимулює бізнес взяти у ній участь, і таким чином формує величезний попит. Натомість саме банк вирішує, кого саме кредитувати — того, у кого гарний фінансовий стан і він обов’язково поверне кредит, чи все ж більш ризикового підприємця. Тому, звісно, відповідь очевидна, кого саме обере банк. І у бізнесу, якому справді потрібна була допомога, не було шансів отримати фінансову допомогу.

«Тому ми будемо зараз програму активніше змінювати. Там, фактично, буде два ключових напрямки. Один напрямок — це бізнес, який хоче розвиватися, який буде брати гроші на інвестиційні цілі, і другий — це бізнес, який дійсно потребує допомоги, це деокуповані території», — сказала Бігун.

Довідка Finance.ua:

програма «Доступні кредити 5−7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року;

програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів;

ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.

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Укрінформ За матеріалами:

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