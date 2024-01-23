Скільки бізнес отримав кредитів з початку 2024 року — Finance.ua
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Скільки бізнес отримав кредитів з початку 2024 року

Кредит&Депозит
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Скільки бізнес отримав кредитів з початку 2024 року
Скільки бізнес отримав кредитів з початку 2024 року
За три тижні з початку 2024 року банки видали бізнесу 787 кредитів на 4,3 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
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254 підприємці отримали минулого тижня кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 1,6 млрд грн.
За три тижні 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 1,9 млрд грн. 1 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 880 млн грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 544 млн грн — на реалізацію інвестиційних проектів.
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Найчастіше кредитуються за програмою підприємства:
  • сільського господарства (49%);
  • оптової та роздрібної торгівлі (26%);
  • переробної промисловості (16%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є:
Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

Банки в програмі

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (36,2 тис.), «Ощадбанк» (12,1 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство економіки планує трансформувати програму «Доступні кредити 5−7−9%» таким чином, аби кредити видавали бізнесу справді на інвестиційні цілі або ж бізнесу з деокупованих територій. Про це сказала заступник міністра економіки України Надія Бігун. Вона нагадала, що від початку дії програма «Доступні кредити 5−7−9%» і була націлена на переробні підприємства, однак практично відразу розпочався COVID-19, а потім і повномасштабна війна, що, власне, вимагало від цієї програми рятувати бізнес.
  • За підсумками останньої у 2023 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів визначено 21 переможця, вони отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 11 млн грн. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 260 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 109 млн грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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