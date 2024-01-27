Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу — Finance.ua

Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу Сьогодні 19:16 — Казна та Політика

Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

Як зазначається на сайті президента, мета такого кроку — «забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади й бізнесу (…), стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації й зростання економіки України, заохочення повернення громадян України».

Сама новостворена платформа функціонуватиме під патронатом президента. Крім того, протягом двох тижнів українські органи влади спільно з експертами та громадськими об'єднаннями підприємців мають представити концепцію та структуру функціонування платформи, зазначається в указі

Іншим своїм указом Зеленський розпорядився створити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Згодом під час свого традиційного вечірнього звернення Зеленський пояснив доцільність таких кроків. «Нам потрібна велика впевненість для бізнесу і більше легальної білої економіки для України. Потрібно більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. Підписав укази, які дозволять створити саме такий комунікаційний механізм — Рада з питань підприємництва, як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО та Всеукраїнською платформою для активізації підприємництва», — аргументував Зеленський.

«Головне для держави, всього суспільства, щоб кожен з українських підприємців мав можливості для більш активної економічної роботи. Отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки», — наголосив він.

Всеукраїнська економічна платформа — механізм комунікації між владою та бізнесом

«Ми даємо старт започаткуванню нового механізму комунікації з підприємцями. Засновуємо всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий, і різні регіони нашої держави», — зазначив глава української держави.

«І це не просто бренд. Це велика спільнота людей, мільйони українців та українок. Це наші люди, які засновують підприємства, створюють робочі місця. Вся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі», — пояснив президент.

За його словами, «уряд разом з Офісом (президента. — Ред.), обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи». «Головне завдання, щоб це був інструмент дієвої комунікації, щоб спілкування завжди підтримувалося операційними рішеннями, тим, що державні інститути роблять чи змінюють, і тим, що створюють нову нормальну історію відносин, зокрема між правоохоронцями та підприємцями», — переконаний президент Зеленський.

На тлі цього Зеленський наголосив: «Гідні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, що залишається у легальному полі - це одна з ключових засад української сили».

Він також висловив вдячність усім українським підприємцям, котрі залишилися в Україні.

«Я вдячний усім нашим підприємцям. Кожному і кожній в Україні, хто залишається в державі, зберігає свої підприємства та робочі місця», — наголосив Зеленський.

Deutsche Welle За матеріалами:

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