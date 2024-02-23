Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію — Finance.ua

Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати пропонують продовжити термін бронювання співробітників з 6 до 12 місяців, а також ввести можливість автоматичного продовження «броні».

Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи правки до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

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«Важливо дозволити бронювання працівників критично важливих підприємств до 12 місяців, з можливістю автоматичного продовження у разі підтвердження їх важливості для країни. Такої норми донині не було, а бронювання працівників таких підприємств могло бути лише на пів року», — пояснила Шуляк.

Йдеться про:

підприємства, яким встановлено мобілізаційні замовлення;

компанії, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України;

підприємства, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

«Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження», — наголосила Шуляк.

Які правки ще пропонували:

узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402−406, 408−411, 426−433, 437−442 ККУ;

дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК;

звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Довідка Finance.ua:

7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації. Документ вносить багато змін у низку чинних законів;



гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення; додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн;

держава та органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші — як у вигляді заробітної плати, так і додаткових виплат.



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