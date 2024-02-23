Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію — Finance.ua
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Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію

Казна та Політика
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Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію
Термін бронювання пропонують збільшити. Шуляк розповіла про правки до законопроекту про мобілізацію
Народні депутати пропонують продовжити термін бронювання співробітників з 6 до 12 місяців, а також ввести можливість автоматичного продовження «броні».
Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи правки до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.
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«Важливо дозволити бронювання працівників критично важливих підприємств до 12 місяців, з можливістю автоматичного продовження у разі підтвердження їх важливості для країни. Такої норми донині не було, а бронювання працівників таких підприємств могло бути лише на пів року», — пояснила Шуляк.

Йдеться про:

  • підприємства, яким встановлено мобілізаційні замовлення;
  • компанії, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України;
  • підприємства, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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«Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження», — наголосила Шуляк.

Які правки ще пропонували:

  • узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402−406, 408−411, 426−433, 437−442 ККУ;
  • дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК;
  • звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Довідка Finance.ua:

  • 7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації. Документ вносить багато змін у низку чинних законів;
  • гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення; додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн;
  • держава та органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші — як у вигляді заробітної плати, так і додаткових виплат.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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