З початку року великі платники сплатили 123,4 млрд грн ПДВ

З початку поточного року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків до державного бюджету спрямовано 123,4 млрд грн податку на додану вартість. Це на 10,5 млрд грн, або на 9,3% більше, ніж за 11 місяців 2024 року.

Про це пише ДПС.

Зокрема, у листопаді надходження з ПДВ склали 10,0 млрд гривень. Цей показник на 16,7%, або на 1,4 млрд грн більше ніж минулоріч.

Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно сплачуючи податки. Завдяки їхій відповідальній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для обороноздатності нашої країни та соціальних виплат нашим громадянам.

Нагадаємо, Державна податкова служба станом на листопад включила 7638 суб’єктів г осподарювання до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, «клубу білого бізнесу»). Перелік зріс на 489 суб’єктів господарювання, що становить майже 7% порівняно із серпнем поточного року.

