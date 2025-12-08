0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна імплементує досвід НАТО та ЄС в управлінні оборонними ресурсами: підписано закон

Казна та Політика
35
Україна імплементує досвід НАТО та ЄС в управлінні оборонними ресурсами: підписано закон
Україна імплементує досвід НАТО та ЄС в управлінні оборонними ресурсами: підписано закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3194-IX (законопроєкт № 8187), який удосконалює систему управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду НАТО та країн ЄС. Це документ направили на підпис главі держави 4 липня 2023 року.
Про це свідчать дані карти документа на сайті парламенту.
Закон запроваджує оновлену систему термінів та передбачає використання автоматизованих інформаційних систем управління. Документ також вводить програмно-проєктний менеджмент як основу для ефективного управління оборонними ресурсами, що відповідає практикам держав-членів НАТО та ЄС.

Законодавчі зміни

29 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8187 у цілому. Він передбачає внесення змін до Закону України «Про оборону України», зокрема уточнення основних термінів (ст. 1), розширення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення обороноздатності держави та розвитку спроможностей сил оборони (ст. 3, 9, 10, 13).
Документ також доповнює закон новим розділом «Управління оборонними ресурсами», у якому визначено мету управління, елементи системи та принципи планування заходів у цій сфері.
Читайте також
Однією з ключових змін є те, що порядок управління ресурсами у сфері оборони формуватиме уряд. Водночас управління ресурсами залишається однією з основних функцій Міністерства оборони України. Міноборони також визначатиме порядок обліку та звітності щодо наявності та якісного стану оборонних ресурсів.
Нагадаємо, у 2023 році Finance.ua з посиланням Міністерство оборони писав, що в ЗСУ впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики.
Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є наші партнери: США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийМіноборони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems