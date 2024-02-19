Мобілізація: нардеп розповів, які правки планують внести в законопроект — Finance.ua

Мобілізація: нардеп розповів, які правки планують внести в законопроект Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Мобілізація: нардеп розповів, які правки планують внести в законопроект

Законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки.

Про це в ефірі телемарафону заявив Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Він додав, що останній день подачі правок — 21 лютого.

«Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб протягом двох місяців вони були демобілізовані. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби», — сказав Цимбалюк.

Ще одна дискусійна тема, за словами нардепа — відстрочка від служби за умови догляду за особами з інвалідністю: «Особа з інвалідністю має право обрати, хто за нею буде доглядати. Так, це має бути одна особа з кола близьких родичів. Але цю особу має обрати сама людина, за якою потрібен догляд. Це має бути закріплено в законі, навколо цього триває дискусія, але мені здається, що ми знайдемо спільну думку».

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Він також додав, що розглядається питання зменшення терміну демобілізації військових з 36 місяців до 18. Але за умови, що 12 місяців військовий пробув у зоні активних бойових дій.

Крім того, нардеп сказав, що планується залишити право на відстрочку для викладачів та студентів.

«Стосовно викладачів ВНЗ без наукового ступеня. Ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку. Як і докторанти на контрактній формі навчання. А те, що їх велика кількість — це не їхня провина, це провина Уряду, який давав квоти ВНЗ. Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа. Але ті, хто заплатив гроші і навчається — вони мають закінчити навчання», — підсумував Цимбалюк.

Довідка Finance.ua:

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта;

повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів;

Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

УНІАН За матеріалами:

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